Dorpshuis runnen is hard werken: 'Zelfs over het wc-papier moeten we nadenken..'

DIDAM - Ongeveer driekwart van alle dorpshuizen in Gelderland wordt al gerund door inwoners zelf. En dat worden er de komende jaren nog meer. Onlangs kocht Nieuw-Dijk de Meikever voor 1 euro van de gemeente Montferland. Dat klinkt als een koopje, maar er komt heel wat kijken bij het runnen van zo'n eigen dorpshuis.

Het begint met een heleboel vrijwilligers. En dan het liefst jong en oud én met allerlei verschillende talenten. In Nieuw-Dijk is dat geen probleem: 'We hebben hier genoeg mensen. We hebben onder andere een bouwploeg, een schoonmaakploeg en genoeg bestuursleden', zegt voorzitter Henk Strijbis van de Stichting dorpsvoorziening Nieuw-Dijk. Maar daarmee alleen red je het niet. Want een dorpshuis runnen is een hele onderneming.

Huurders gezocht

'We moeten echt overal over nadenken en afspraken over maken. Van verzekeringen tot waar kopen we het wc-papier.' Bovendien doen bijna alle vrijwilligers het werk naast hun gewone baan, dus ook daar moet je rekening mee houden: 'Een verbouwing duurt daarom veel langer, want mensen hebben vaak alleen tijd in de avonduren en de weekenden.'

Vervolgens is het belangrijk dat er geld binnenkomt. 'We hadden al een paar vaste huurders, maar daar moet nog wel wat bij komen', zegt Strijbis. Nieuw-Dijk is bezig met een prikpost voor in de Meikever en een fysiotherapeut. 'Daar zijn we het gebouw nu ook geschikt voor aan het maken.'

Draagvlak en creativiteit

De Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland helpt inwoners bij de overname van een dorpshuis. 'Bijvoorbeeld met de financiën en het aanvragen van verschillende subsidies', vertelt algemeen coördinator Peter van Heek.

Volgens Van Heek wordt een aantal dorpshuizen in de provincie al jaren succesvol gerund door inwoners. 'Draagvlak is het belangrijkste. Als bijvoorbeeld 70 procent van de inwoners jaarlijks een tientje investeert, dan heb je alweer meer zekerheid. Daarnaast moet je creatief zijn en het pand optimaal gebruiken. Ik ken bijvoorbeeld dorpshuizen waar ook een klein winkeltje in is gemaakt.'

Van Heek weet zo geen voorbeelden te noemen waar de overname door inwoners echt is mislukt. 'Soms verandert het oorspronkelijke plan wel, maar dat het helemaal niks wordt... nee, dat laten mensen ook niet gebeuren.' En dat geeft hoop voor Nieuw-Dijk: 'Het gaat vast lukken, al zal het best pittig zijn.'