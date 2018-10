Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Inbrekers slaan slag bij juwelier in Apeldoorn

APELDOORN - Bij een juwelier aan de Korenstraat in Apeldoorn is in de nacht van zondag op maandag ingebroken.

Twee personen vernielden rond 3.20 uur een glazen deur en een ijzeren rolhek om binnen te komen. Toen agenten aankwamen, was het duo al gevlucht richting de Asselsestraat. Ze gingen ervandoor op een scooter of motorscooter met groot windscherm. Ze waren in het donker gekleed en de bestuurder droeg een donkere helm. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52