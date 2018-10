Politiemedewerker stalkte ex-vriendin: 'Op een dag belde hij haar 63 keer'

ZUTPHEN - Een politiemedewerker uit Ermelo is maandag veroordeeld voor het mishandelen en stalken van zijn ex-vriendin. De rechtbank legde de man van 31 een werkstraf van 60 uur op, waarvan 30 uur voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Ook moet hij een schadevergoeding van 300 euro betalen.

De man mishandelde de vrouw in 2014 tijdens hun relatie. Volgens de rechtbank sloeg hij haar in het gezicht, terwijl hij sleutels in zijn vuist had.

Grote impact

Nadat het slachtoffer de relatie had beëindigd, werd ze twee maanden door hem gestalkt. Het is voorgekomen dat hij haar op een dag 63 keer belde, aldus de rechtbank. Dit had grote impact op het leven van de vrouw.

De rechtbank hield er bij de straf rekening mee, dat de agent al is gestraft voor zijn daden, omdat hij is ontslagen bij de politie. Ook duurde het erg lang voor de zaak werd behandeld.

De rechtbank sprak de man vrij van wederrechtelijke vrijheidsberoving, bedreiging en dwang tijdens de relatie. Hier is onvoldoende bewijs voor.