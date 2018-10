Stembus Dorpshuis van het jaar gesloten, stemmen worden geteld

ARNHEM - Er is bijna 4000 keer gestemd voor de verkiezing 'Dorpshuis van het jaar 2018'. Een week lang kon er gestemd worden via www.dorpshuisvanhetjaar.nl. De stembus is nu gesloten. De zes genomineerde dorpshuizen zitten in spanning tot de finale op 1 december.

De dorpshuizen hebben alles uit de kast gehaald om stemmen in de wacht te slepen. Zo werd onder andere door Den Diek in Lichtenvoorde flyers uitgedeeld, Thuis in Wageningen was erg actief met filmpjes op social media en Varsselder Veldhunten activeerde alle buurdorpen. Ook de Meerpaal in Ede, BUUR in Nijmegen en De Borg in Babberich mobiliseerden gebruikers en plaatsgenoten.

In Wageningen roepen ze zelfs in het Engels op om te stemmen: (de tekst loopt door onder de video):

Drempels, koffie en urinoirs

Het publiek bepaalt een gedeelte van de uitkomst. Ook een vakjury en de andere beheerders beoordelen de buurt- en dorpshuizen. Daarbij wordt gekeken naar hoe schoon de wc's zijn en hoe de koffie smaakt, maar ook of alle doelgroepen bereikt worden door het dorpshuis en of het goed toegankelijk is voor bijvoorbeeld gehandicapten.

De grote finale

Op 1 december is de grote finale in het provinciehuis in Arnhem. Op zaterdagavond 8 december is een registratie te zien bij Omroep Gelderland. Tot aan de finale staat wekelijks één van de zes genomineerden in de spotlights op zaterdagavond bij TV Gelderland.