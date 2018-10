'Deze winter moet net zoveel regen vallen als normaal in een jaar'

DOETINCHEM - Om geen problemen te krijgen met de waterstanden in het oosten van Gelderland moet het de komende maanden heel veel gaan regenen. Door de extreme droogte van het afgelopen jaar zijn de waterstanden in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel veel te laag.

Het waterschap heeft nieuwe berekeningen laten maken in zijn gebied. Uit deze onderzoeken blijkt dat de kans groot is dat de waterstanden zich niet genoeg zullen herstellen voor het voorjaar.

Een jaar lang regen

Op sommige plekken in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel is wel 500 tot maximaal 700 millimeter neerslag nodig om weer op normale waarden te komen. Volgens berekeningen van het waterschap moet de komende winter net zoveel regen vallen als er normaal in een heel jaar valt. Gebeurt dit niet, dan zal dit volgend voorjaar meteen te merken zijn.

Problemen die zich dan voor gaan doen, zijn onder meer watergangen die droog vallen en het stijgen van de watertemperatuur. Waardoor de problemen voor de waterkwaliteit, de landbouw en de natuur van afgelopen jaar eerder herhalen en mogelijk langer duren.

In de zomer genomen maatregelen nog steeds van kracht

Omdat de grond- en oppervlaktewaterstanden nog steeds achterblijven, zijn de maatregelen die het waterschap in de zomer heeft genomen nog steeds van kracht. Zo geldt er nog steeds een onttrekkingsverbod voor beregening uit beken, rivieren en sloten. Ook wordt er nog steeds op een aantal plekken extra water ingelaten vanuit het Twentekanaal om het water op peil te houden.

Het waterschap beseft dat er aan extreme droogte weinig te doen valt, maar verwacht wel dat dit soort situaties door de klimaatverandering vaker voor gaan komen. Het waterschap gaat daarom de komende maanden met partijen in het gebied op zoek naar oplossingen voor deze winter en voor de toekomst.

