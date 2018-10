Deel dit artikel:













Belangrijke vernieuwingsbeweging Moderne Devotie ontstond in Arnhem

In Deventer en Zwolle zijn ze enorm trots op de Moderne Devotie. Lange tijd is gedacht dat deze middeleeuwse vernieuwingsbeweging in deze steden is begonnen. De Ridders van Gelre tonen vanavond in hun televisieprogramma bij Omroep Gelderland aan dat de Moderne Devotie niet in Overijssel, maar in Gelderland is ontstaan.

Theoloog Mink de Vries deed jarenlang onderzoek naar de Moderne Devotie. Hij toont aan dat de vernieuwingsbeweging in de veertiende eeuw begon in het Arnhemse klooster Monnikhuizen. Geert Groote verbleef tussen 1374 en 1378 in het klooster dat sinds de Tachtigjarige Oorlog is verdwenen. Hij was een predikant uit Deventer die zich volgens De Vries liet inspireren door de leiders van klooster Monnikenhuizen. Toen Groote terugkeerde in Deventer begon hij vanuit die stad met de verspreiding van zijn nieuwe ideeën. Zelf nadenken over kerk en maatschappij De Moderne Devotie wordt wel de grootste vernieuwingsbeweging genoemd die ooit op Nederlands grondgebied is ontstaan. Belangrijkste idee was dat gelovigen Bijbelteksten zelf moesten kunnen lezen in het Nederlands in plaats van in het Latijn. Geert Groote vertaalde een deel van de Bijbel en deze teksten werden in de late middeleeuwen enorm populair in het Nederlandse taalgebied. Dat stimuleerde de individuele geloofsbeleving en sprak gelovigen aan om zelf na te denken over kerk en maatschappij zonder tussenkomst van een priester. Onder invloed van de Moderne Devotie ontstonden veel nieuwe kloosters, maar ook zorginstellingen en scholen. In bijna alle oude Gelderse steden zijn gebouwen te vinden die hun oorsprong vinden in de Moderne Devotie. De Ridders van Gelre besteden vanavond veel aandacht aan de Moderne Devotie in hun geschiedenisprogramma bij Omroep Gelderland. De uitzending is vanaf 17.20 uur te zien en wordt ieder uur herhaald. Zie ook: Ridders van Gelre Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52