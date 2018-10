Tijd dringt voor doodzieke Petko: 'Het is 1 minuut voor 12'

GROENLO - Het gaat niet goed met Petko Radovanović, de MS-patiënt uit Groenlo waarvoor eind 2017 een geldinzamelingsactie gestart werd om een stamceltransplantatie in Mexico te krijgen. Het benodigde geld is nog niet binnen, ondanks enorme inspanning. En als het te lang duurt komt Petko niet meer in aanmerking voor de behandeling, omdat hij dan te ver achteruit is gegaan. Dat zegt Saša Radovanović, een neef van Petko en bestuurslid van de stichting Ouder Zonder MS.

Petko's toestand gaat inmiddels snel achteruit. In twee jaar tijd is hij verlamd geraakt aan zijn linkerarm en -been en inmiddels zit hij in een rolstoel. De MS wordt bij patiënten continu gemeten, vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld. Die meting wordt omgezet in een score, de zogeheten EDSS-score. Die geeft in een cijfer van 0-10 aan hoe ver de MS gevorderd is. Petko heeft inmiddels een EDSS-score van 8 en de mogelijkheid voor een behandeling stopt bij 8,5. De tijd dringt dus. Saša Radovanović: 'Het is 1 minuut voor 12'.

Nederland erkent behandeling nog niet

Met de stamceltransplantatie (officieel HSCT-behandeling) kan de achteruitgang als gevolg van de MS worden stilgelegd. Maar dit moet in Mexico worden gedaan, omdat Nederland nog niet heeft erkend dat deze behandeling ook voor MS-patiënten helpt. Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling daarom ook niet. Andere landen, zoals Mexico, Zweden en Rusland, erkennen én geven de behandeling wel. Dus moeten patiënten daar naar uitwijken. De verwachting is volgens Saša dat de behandeling pas over een jaar of tien in Nederland gedaan en vergoed kan worden. Dat is te laat voor Petko en zijn familie.

Het sociale kringetje voor MS-patiënten wordt steeds kleiner, naarmate ze minder kunnen. Saša Radovanović

Tot grote vreugde van de bestuurders van de stichting Ouder Zonder MS is de behandeling inmiddels goedkoper geworden. Moesten er eerst dure nabehandelingen in Engeland worden gedaan, nu kan dat gewoon in Nederland. Daardoor hebben ze nu geen 80.000 euro, maar 60.000 euro nodig voor een behandeling. Dat blijft veel geld. Zeker als je weet dat er 25.000 euro binnen is. Er is dus nog 35.000 euro nodig en wel zo snel mogelijk.

Geen inzamelingsactie, maar toezeggingsactie

De familie heeft daarom de inzamelingsactie aangepast en er een toezeggingsactie van gemaakt. Vroegen ze eerst om 1 euro per persoon te storten, nu wordt er een toezegging van 50 euro gevraagd, die pas geïnd wordt als het volledige bedrag toegezegd is. Er bestaat dus geen risico dat gulle gevers hun geld voor niets kwijt zijn. En die nieuwe actie heeft al 102 toezeggingen opgeleverd.

Het sociale kringetje voor MS-patiënten wordt steeds kleiner, naarmate ze minder kunnen. Want even op visite bij vrienden of kennissen lukt op een gegeven moment niet goed meer. Volgens Saša Radovanović is dat ook de reden dat de inzamelingsactie niet zo vlot loopt als ze hadden gehoopt. Of zoals de familie zelf zegt: 'We zijn, heel plat gezegd, aangewezen op de hulp van anderen in de vorm van donaties. Wij hopen u met ons verhaal te raken, om een bijdrage te leveren aan onze toekomst. Een toekomst met een Ouder Zonder MS.'

