Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opnieuw orang-oetan overleden in de Apenheul Orang-oetan Binti. Foto: Apenheul

APELDOORN - In de Apenheul in Apeldoorn is orang-oetan Binti op 18-jarige leeftijd overleden. Dat is een nieuwe tegenslag voor het park, want een week geleden liet de 52-jarige orang-oetan Silvia ook al het leven.

Binti kreeg op tweejarige leeftijd een herseninfarct. Hierdoor had ze last van epileptische aanvallen. De Apenheul vermoedt dat Binti zondagmiddag - op de dag van haar overlijden - ook een epileptische aanval heeft gekregen. Ze viel daardoor uit een klimrek en belandde vervolgens in het water. Enkele bezoekers waren daar getuige van. Een filmpje van orang-oetan Binti (tekst gaat verder onder de video): Aangeslagen en verdrietig De faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht gaat het lichaam van de orang-oetan onderzoeken om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. Medewerkers van het park zijn aangeslagen en verdrietig. Orang-oetan Silvia, die een week eerder overleed, was met haar 52 jaar de oudste bewoner van de Apenheul. Zie ook: Oudste bewoner van Apenheul overleden: orang-oetan Silvia werd 52 jaar Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52