Ook dat nog... 'Scheuren in woningen door zandwinning'

Zeker zeven huizen hebben schade door de werkzaamheden, concludeert de bewonersvereniging na een inventarisatie. De scheuren zijn ontstaan door trillingen en doordat de grondwaterstand is veranderd, zeggen ze. Het schadebedrag loopt in sommige gevallen op tot ver boven de 10.000 euro.

De familie Berns woont pal aan de dijk waarachter het zand gewonnen wordt. In zowel de keuken als de serre zijn diverse scheuren te zien. 'Die zitten door het hele huis', vertelt Nico Berns terwijl hij met een lamp de scheuren bijlicht. De serre aan de voorkant is aan de voorkant verzakt, waardoor het glas niet meer goed in het kozijn vast zit.

Iets verderop in Alphen woont Toon Lansdaal. Ook zijn huis heeft schade. Hij woont iets verder van de ontzandingsplek en vermoedt daarom dat de schade bij hem niet door trillingen ontstaan. De aanpassing van het waterpeil ziet hij als oorzaak van de problemen. Overal in huis zitten scheuren. Van haarscheurtjes tot heel grote scheuren.

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Expertisebureaus komen tot verschillende conclusies

De bewoners klagen dat onduidelijk is waar ze de schade kunnen melden. Er is een meldpunt, maar dat werkt volgens de bewoners niet naar behoren. Nico Berns nam daarom eerder al zelf een expertisebureau in de arm. Die concludeert dat de schade het gevolg is van de zandwinning. Het bureau dat in opdracht van de ontzander werkt, ziet dat verband niet waardoor een oplossing voor het probleem ver weg lijkt.

De gemeente West Maas en Waal verwijst bewoners met schade door naar het schademeldpunt. Dat meldpunt bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen, zegt de gemeente. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ontzanding is Nederzand. Dat bedrijf zegt de afgelopen jaren enkele meldingen van kleinere schades te hebben ontvangen. 'Die zijn naar tevredenheid van betrokkenen afgewikkeld', aldus projectleider Herman van der Linde.

Wel zijn er twee grotere schades afgewezen, omdat er volgens het expertisebureau dat in de arm werd genomen door de verzekeraar van Nederzand, geen causaal verband met de zandwinning is aangetoond. Bij de ontzander zijn nog drie recente gevallen van schade bekend. Die schades zullen binnenkort worden beoordeeld.

'Ook droogte speelt mogelijk een rol'

Nederzand zegt dat de enorm droge zomer met zeer lage waterstanden op de Waal tot gevolg, mogelijk ook een rol zal spelen in de ontstane schade. De bewoners zeggen dat de problemen zich ook voor die tijd al voordeden.