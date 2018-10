Bon Jovi na 13 jaar terug in Nijmeegse Goffertpark

NIJMEGEN - Fans van Bon Jovi kunnen op donderdag 13 juni 2019 hun hart ophalen. De Amerikaanse band treedt dan op in het Goffertpark in Nijmegen. Dat heeft concertorganisator Mojo maandag bekendgemaakt.

Het is inmiddels dertien jaar geleden dat Bon Jovi voor het laatst Nederland aandeed. Het optreden toen was op dezelfde plek als nu.

Vanaf vrijdag 2 november start de kaartverkoop voor het openluchtconcert, dat de naam This House Is Not For Sale-Tour heeft gekregen. Tickets zullen volgens ticketverkooppunt Ticketmaster tussen de 88 en 140 euro gaan kosten. Als speciale gast staat ook de Nederlandse band Kensington op het programma.

Wereldberoemd

Naast Nederland doet de band veel andere Europese landen aan, zoals Rusland, Denemarken, Engeland en België. De tour ontleent zijn naam aan het gelijknamige dertiende studioalbum dat in 2016 is uitgekomen. Bekende hits van de band zijn Always, Livin’ on a Prayer en Bed of Roses.

Voor wie alvast in de stemming wil komen: