Rechters drugssmokkelzaak Teuge worden niet vervangen

De advocaat van één van de twee Duitse piloten die worden verdacht van de smokkel had erom gevraagd. De advocaat vindt dat de zaak deze maandag niet inhoudelijk behandeld kan worden, omdat er vragen zijn rondom een DNA-onderzoek. De rechters vonden dat dit niet van belang is voor de inhoudelijke voortzetting van de zaak. Van één van de verdachte piloten is DNA aangetroffen in een koffer vol drugs.

De wrakingskamer stelt dat rechters niet kunnen worden gewraakt tijdens een tussenvonnis. Bovendien is de kamer van oordeel dat er geen sprake is van vooringenomenheid. De zaak is maandagmiddag alsnog van start gegaan. De piloten kwamen aan het woord. Dinsdagmorgen gaat de zaak verder.

Straatwaarde van 1,8 miljoen euro

De twee piloten werden op 20 januari 2017 gepakt met 60 kilo heroïne in enkele koffers. De harddrugs hadden een straatwaarde van 1,8 miljoen euro.

Beide vliegers, die sinds begin dit jaar op vrije voeten zijn, zeggen nooit te hebben geweten dat ze heroïne vervoerden. Ze zouden meerdere keren hebben gevraagd aan luchtvaartautoriteiten de inhoud van de koffers te controleren en dat gebeurde niet. Als ze hadden geweten van de heroïne, dan hadden ze die in de lucht uit het toestel gegooid, stellen hun raadslieden.

Geen 100 procent controle

'De douane en de Marechaussee controleren niet 100 procent van de vluchten', sprak directeur Meiltje de Groot van vliegveld Teuge eerder tegen Omroep Gelderland. 'Alleen als er vluchten gepland staan uit landen die niet in het Schengenverdrag staan, zoals Engeland of Zwitserland, kan er worden gecontroleerd. Binnen de Schengenlanden geldt vrij vervoer van goederen en personen.'

