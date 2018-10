Deel dit artikel:













Advocaat van piloot die werd betrapt met 60 kilo heroïne wil rechters wraken Foto: politie

ZUTPHEN - De advocaat van één van de twee Duitse piloten, die worden verdacht van drugssmokkel via vliegveld Teuge, wil de rechters wraken die zich vandaag in de rechtbank in Zutphen over de zaak buigen. Dat betekent dat hij wil dat de zaak wordt behandeld door andere rechters. 'Een zorgvuldige rechtsgang gaat boven een snelle rechtsgang.'