Snoeken moeten de laatste goudvissen in de Jansbeek in Arnhem 'opruimen'

ARNHEM - Een beroepsvisser heeft zondag zoveel mogelijk goudvissen uit de Jansbeek in Arnhem gevangen. Binnenkort worden snoeken in de beek uitgezet zodat de laatste overgebleven goudvissen worden 'opgeruimd'.

De afgelopen tijd zijn er heel wat goudvissen in de Jansbeek vrijgelaten en daar is het waterschap niet blij mee.

Goudvissen gevaarlijk voor kroeskarper

Het zijn volgens het waterschap Rijn en IJssel 'exoten die schadelijk zijn voor het ecologisch evenwicht in de Jansbeek'. De kroeskarper bijvoorbeeld zou door de goudvissen uit kunnen sterven, zegt het waterschap.

'Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet'

De gemeente Arnhem en het waterschap roepen op om geen vissen meer in de Jansbeek uit te zetten. 'Het lijkt misschien leuk en onschuldig om goudvissen in de beek uit te zetten, maar dat is het niet. Het geeft ecologische schade en veroorzaakt maatschappelijke kosten.'

De goudvissen zijn zondag verdoofd, gevangen en naar een geïsoleerde vijver gebracht.

