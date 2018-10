Blaffende hond leidt politie naar hennepkwekerij

NIJMEGEN - Dankzij een blaffende hond zijn agenten zondag in Nijmegen op een hennepkwekerij gestuit. Dat meldt de politie op Instagram.

Er waren de afgelopen weken al diverse meldingen over de hond binnengekomen. Zondag besloten agenten een kijkje te nemen in de desbetreffende woning aan de Balladestraat.

Omdat er niet werd opengedaan, gingen de agenten zelf naar binnen. Daar troffen ze niet alleen de hond aan, die in goede gezondheid was, maar ook een hennepkwekerij. De kwekerij is opgerold, de hond is met de dierenambulance meegegaan.

Volgens de politie wil de woningbouwvereniging de bewoner(s) het huis uitzetten.