Wallaby doodgereden bij Groenlo, maar van wie is het dier?

GROENLO - Een wallaby (een kleine kangoeroe) is zondag dood aangetroffen op de N18 bij Groenlo. Het dier heeft waarschijnlijk een botsing met een auto niet overleefd. De vraag is nu: van wie is de wallaby?

'We hebben een oproep op Facebook gezet, we hopen dat de eigenaar zich gaat melden', zegt Olette van der Werf van de Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk.

Een dode wallaby ziet zij niet vaak, meestal zijn het dode katten.

Geen chip gevonden

Er is gecontroleerd of het dier gechipt is, maar een chip is niet gevonden. 'Het dier was ernstig gekwetst, het kan ook zijn dat de chip kapot is. We kunnen ook niet vaststellen of het een mannetje of vrouwtje is en hebben ook geen idee hoe oud het dier is', vertelt Olette.

De Dierenambulance kreeg zondag een telefoontje van de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat, die het dier had gevonden.

'Iemand gaat de wallaby missen'

'Ik neem aan dat iemand de wallaby gaat missen. Het is vakantietijd, misschien moest iemand anders ervoor zorgen. Of misschien is hij wel ontsnapt.'

In Groenlo en omgeving worden op verschillende plekken wallaby's gehouden. Olette gaat ervan uit dat iemand in de buurt zich binnen enkele dagen meldt.