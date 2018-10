Superboeren herdenken overleden supporter

DOETINCHEM - De Boetners en supporters van De Graafschap brachten zaterdagavond na de gewonnen wedstrijd tegen Excelsior een speciaal eerbetoon aan de overleden supporter Gerben Eskes. De dialectband herdacht Eskes met een speciale 'tribute to Gerben' en ook werd er een shirt van de overleden Superboer in de supporterskantine opgehangen.

'Ik ben zelf fanatiek Superboer en kwam Gerben, oud-klasgenoot van mij, bijna elke wedstrijd wel tegen. En dan zei hij: Wanneer staan de Boetners nou een keer in de supporterskantine?', legt Kevin Raayman, bandlid van de Boetners, uit. 'Het is er eigenlijk nog nooit echt van gekomen en hij is helaas in augustus veel te vroeg overleden.' De 28-jarige Gerben kwam om het leven bij een verkeersongeval in El Salvador.

Volgens supporter Hans Hissink is deze actie tekenend voor De Graafschap. 'De Boetners die doen een tribute naar Gerben toe en dat kan allemaal hier: best wel uniek.'

(de tekst loopt door onder de video)

Hissink geeft aan een trots gevoel te hebben toen het shirt werd opgehangen in de supporterskantine. 'Als je ziet dat de moeder van Gerben, de vriendin Anouk, vriend Simon en Kevin Raayman een shirt ophangen dan doet dat wel iets met je', vertelt de supporter. 'Een emotioneel moment, ook voor mij, absoluut.'

Zaterdag om 21.30 uur kwam de wens van Gerben uit en stonden de Boetners op de planken. 'Te gek dat we dit voor hem mogen doen', aldus een enthousiaste Raayman. 'Alleen jammer dat-ie er niet bij kan zijn.'

Zie ook: