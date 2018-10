Waalkade wordt omgetoverd tot groene oase; auto's niet meer welkom

NIJMEGEN - De Waalkade in Nijmegen gaat vanaf deze maandag op slot. Tot medio 2019 wordt er hard gewerkt om de grijze, betonnen vlakte die er nu ligt om te toveren tot een groene oase waar doorgaand autoverkeer niet meer welkom is.

De kade wordt gedeeltelijk verlaagd en krijgt veel gras, bomen en ruimte voor recreatie. Tijdens de werkzaamheden is de Waalkade afgesloten voor al het verkeer en zullen ook bussen omrijden.

Een impressie van de nieuwe Waalkade (tekst gaat verder onder de video):

Horecazaken gewoon bereikbaar

Ook fietsers moeten de komende maanden een alternatieve route kiezen, via de Vleeshouwerstraat. De horecabedrijven blijven wel gewoon bereikbaar. Omdat er tijdelijk geen bussen rijden, wordt ter hoogte van de rotonde aan de westzijde een Brengflex-halte gemaakt.

Volgens de gemeente zullen de terrassen bij de gevels ruim voor het begin van het terrasseizoen weer beschikbaar zijn. Met het weren van doorgaand verkeer komt er overigens geen einde aan de komst van auto's richting de Waalkade. Er komen aan beide zijden van het 'park', zoals de groenstrook genoemd wordt speciale keerlussen en (kort)parkeerplaatsen, zodat het mogelijk blijft om iemand met de auto af te zetten.

Ontwerp gekozen uit 850 ideeën

Het ontwerp voor de Waalkade is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. Er kwamen in totaal 850 ideeën binnen. Al die opties zijn vervolgens uitgewerkt tot drie verschillende scenario’s die door middel van een enquête zijn voorgelegd aan de stad. Hierbij was het groene scenario favoriet.