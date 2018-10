Stalbranden voorkomen valt niet mee, dit jaar waren het er al 38

Zo is er een verplichte elektrakeuring ingevoerd om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat. Maar een brand voorkomen, valt volgens land- en tuinbouworganisatie LTO niet mee.

'Het is complex om aan te pakken', zegt LTO-bestuurder Alfred Jansen. 'We hebben de laatste jaren veel dingen in de stal aangepast voor dierenwelzijn. Betonnen roosters zijn bijvoorbeeld vervangen door plastic rooster. Dat is beter voor de dieren, maar als er brand is dan brandt het veel harder dan wanneer je betonnen roosters hebt.'

Ook nadelen aan sprinklerinstallatie

Aan veel maatregelen zitten haken en ogen. Er hangt meer elektra in de stallen, maar er mag geen gif gestrooid worden tegen de knaagdieren die de kabels doorknagen. Ook met het oplossen van een sprinklerinstallatie los je het probleem volgens Jansen niet op.

Jansen: 'Dat lijkt misschien makkelijk, maar er zijn een aantal dilemma's. Bijvoorbeeld: als de sprinklerinstallatie per ongeluk afgaat en er zitten dieren in de stal, dan krijgen die het koude water over zich heen. Dat heeft natuurlijk ook impact op de dieren.'

De komende tijd moet duidelijk worden welke maatregelen wel werken, zodat het aantal stalbranden afneemt.

