Vermiste Daniëlle (16) voor het laatst gezien in Arnhem

ARNHEM - De 16-jarige Daniëlle uit Groningen wordt sinds vrijdag vermist. Ze is voor het laatst in Arnhem gezien, meldt de politie.

Daniëlle droeg zwarte sneakers, zwarte skinny jeans en een zwarte winterjas met capuchon. Ze is 1 meter 80 lang, heeft kastanjebruin haar en groenbruine ogen.

Wie Daniëlle heeft gezien of weet waar ze is, wordt gevraagd de politie te bellen: 0800-6070. Ook is er een tipformulier.