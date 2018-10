Maikel van der Werff krijgt MRI-scan voor zijn knieblessure

ARNHEM - Opeens ging hij zitten. Daarna probeerde Maikel van der Werff het nog even, maar het ging niet meer.

En dus moest de maker van de 1-0 namens Vitesse naar de kant. "Wat er precies is, weet ik nog niet. Mijn knie, daar heb ik twee-en-een-half jaar geleden een kijkoperatie aan gehad. Daarna nooit meer last gehad, maar ineens lijkt het weer op te spelen. Ik krijg morgen een MRI in het ziekenhuis Rijnstate."

"Ik zat er lekker in en maakte een mooie goal na een goeie bal van Naffie (Navarone Foor -red.). Er was niks aan de hand de eerste helft, maar toen lag ik hier binnen op de bank en hoorde ik gejuich. Dat was de 1-1 van Fortuna, wel zuur. Gelukkig winnen we met een mooie goal van Bero en blijven de drie punten in Arnhem." foto: Wil Kuijpers

De vraag is of de aanvoerder erbij kan zijn in de beker woensdag uit tegen Heracles. "Het voelt nu niet fijn. Maar de beker is heel belangrijk. Het is geen makkelijke loting, dus we moeten aan de bak. Ik wacht rustig af. Een blessure komt nooit uit, maar in zo'n druk programma zeker niet."