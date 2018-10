Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Woonwagenbewoners Elst moeten opnieuw hun biezen pakken Foto: Omroep Gelderland

ELST - De woonwagenbewoners in Elst die hun wagens hebben neergezet op een veldje langs de Groenestraat, moeten opnieuw hun biezen pakken van de gemeente. Het is de tweede keer in korte tijd dat de bewoners weg moeten.

De woonwagenbewoners voerden de afgelopen tijd actie in Elst voor een eigen kamp met zes standplaatsen. Ze wonen nu in een stenen huis, maar willen graag wonen op de manier zoals zij zouden willen. Er zou volgens de bewoners dus een kamp moeten komen voor zes wagens. Eerst stonden ze op een veldje bij de gemeentewerf. Maar dat wilde de gemeente niet. Uiteindelijk kwam het tot een gang naar de rechter. De bewoners kregen eerst uitstel, maar moesten vervolgens toch weg. Andere plek, zelfde situatie Nu staan ze op een andere plek en is dezelfde situatie ontstaan. Volgens de gemeente is deze plek niet bedoeld om permanent te verblijven. En dus zijn de woonwagenbewoners opnieuw verzocht om ook deze plek te verlaten. De bewoners hebben tot maandag middernacht om de plek te verlaten. Zie ook: Woonwagenbewoners Elst moeten weg Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52