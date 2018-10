Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Motor botst op afslaande auto Foto: Persbureau Heitink

TERBORG - Bij een aanrijding tussen een auto en motor in Terborg is een motorrijder gewond geraakt. De motorrijder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met de man is.

Het ongeval vond plaats op de kruising van de Doetinchemseweg met de Looiersweg in Terborg. Volgens de politie gebeurde de frontale aanrijding toen de automobilist linksaf wilde slaan en de motorrijder uit de tegengestelde richting kwam. Volgens de bestuurster van de auto had de motorrijder zijn knipperlicht aanstaan om linksaf te slaan. Zij dacht daarom ook af te kunnen slaan. Hierop volgde de aanrijding. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52