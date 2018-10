Puttenaar verdronk tijdens redden van kinderen in Tel Aviv

TEL AVIV-YAFO - De 55-jarige Puttenaar die zaterdag overleed tijdens een studiereis in Israël, verdronk toen hij twee kinderen uit zee probeerde te redden. Dat melden mensen uit de omgeving van het slachtoffer.

De man en zijn vrouw waren samen met een dertig personen tellend gezelschap van de Puttense Andreaskerk op reis in Israël. Op de laatste dag van hun reis ging het mis tijdens een strandbezoek in Tel Aviv. De Puttenaar en de dominee van de kerk kwamen in actie toen twee kinderen in het water in de problemen raakten. De zee is lokaal berucht door de sterke stroming

Hulp kwam te laat

De kinderen werden uit de golven gehaald, maar de Puttenaar verdween tijdens de reddingsactie onder water. Een gealarmeerde boot vond de man uiteindelijk terug. Alle hulp kwam voor hem te laat. De dominee werd tegen de rotsen geslagen en lag vervolgens korte tijd in het ziekenhuis.

'Zee was enorm woest'

Leander Mattheus uit Amsterdam is met zijn gezin op vakantie en zag het hele voorval vanaf het strand gebeuren. 'Ze hebben vanaf de kant geprobeerd om die kinderen te helpen. Maar het leek alsof die man uitgleed en in het water belandde. De zee was echt enorm woest, mede door de harde wind.'

'Wat mij betreft een held'

Surfers probeerden tevergeefs om de man te bereiken, en ook de boot kon door de branding niet in de buurt komen. Uiteindelijk wisten jetski's hem te bereiken. aldus Mattheus. 'Daarna is hij op het strand nog gereanimeerd. Het was heel naar om te zien, maar het trok veel bekijks. Wat mij betreft is de man een held.' Een Israëlische krant besteedde zaterdag al aandacht aan de verdrinking.

Dit weekend naar huis

De dominee heeft het ziekenhuis inmiddels weer verlaten en zich bij het reisgezelschap gevoegd. De groep zou dit weekend naar huis terugkeren.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kon zondag alleen de dood van een Nederlander in Israël bevestigen. Verdere details zijn bij het ministerie niet bekend. 'We staan klaar om bijstand te verlenen', zegt een woordvoerder.