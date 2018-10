BMX-er Jelle van Gorkom stopt met wedstrijdsport

LICHTENVOORDE - Jelle van Gorkom uit Lichtenvoorde keert niet terug in het BMX-circuit.

Dat liet hij weten aan de NOS. De 27-jarige zilveren medaille-winnaar op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro kwam begin dit jaar zwaar ten val op het BMX-parcours van Papendal. Daarna werd hij kunstmatig in coma gehouden. Na twee weken ontwaakte hij daaruit. Na twee maanden mocht hij het ziekenhuis verlaten en volgde een moeizame revalidatie. Terugkeren in de wedstrijdsport is geen optie meer.

Van Gorkom wil wel iets met BMX blijven doen. "Ik wil actief zijn in mijn eigen wereld, de sportwereld. En ik zal betrokken blijven bij deze ploeg. Dat hoop ik althans", vertelde hij tegen de NOS.

