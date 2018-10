Moeizame thuiszege Vitesse op Fortuna Sittard

ARNHEM - Vitesse boekte een moeizame, maar wel verdiende zege thuis tegen Fortuna Sittard. Het werd 2-1 in GelreDome, waardoor de Arnhemmers nu naar de vijfde plaats stijgen.

93e: Geen wedstrijd die lang zal blijven hangen. De 2-1 van Bero was het hoogtepunt.

92e: Thomas Bruns mag er nog even in.

87e: Navarone Foor speelt degelijk, maar niet echt opvallend.

85e: Gong maakt twee leuke lichaamschijnbewegingen, maar gaat dat veel te makkelijk naar de grond.

84e: Fortuna probeert nu toch een slotoffensief te creëren.

81e: De rentree van Hilary Gong als invaller voor Bryan Linssen, die dus weer niet scoorde.

79e: Goeie counter Vitesse, Bero zet voor en Darfalou kopt in handen van Koselev.

77e: Vitesse kan bij winst vijfde worden.

75e: Vitesse is de bal vooral aan het rondspelen. Spits Oussama Dafalou wordt nauwelijks bereikt.

71e: Overtuigend is het allerminst, maar Vitesse koestert deze voorsprong.

66e: En dan toch de 2-1 voor Vitesse, een acrobatisch hoogstandje van Matus Bero.

63e: Vitesse speelt na rust onsamenhangend en dwingt niks meer af. Op de Theo Bos-tribune proberen ze de ploeg moed in te zingen.

60e: En ook Navarone Foor gaat op de bon na een charge op Smeets.

58e: Bero krijgt geel na een botsing met Diemers. Beetje zwaar gestraft.

55e: Invaller Danilo Doekhi heeft het niet gemakkelijk.

48e: Paniek achterin bij Vitesse en bijna de 1-2.

46e: Vitesse heeft nog een hele helft om dit goed te maken. Opvallend is dat doelpuntenmaker Vidigal bij Fortuna is gewisseld. Er staat nu dus niemand meer op het veld die vandaag al heeft gescoord.

45+2: En dan uit het niets de 1-1. Het lijkt alsof Vidigal hands maakt, maar hij mag doorgaan en scoren. Eduardo kan er niet bij. foto: Wil Kuijpers

41e: Vitesse blijft dreigend. Clark kopt over.

39e: Van der Werff moet er toch uit. Danilo Doekhi gaat hem vervangen.

35e: Linssen speelt een bal hard in, maar Bero raakt hem vervolgens niet lekker: hoog over

32e: Doelpuntenmaker Van der Werff ligt aangeslagen op het veld en moet worden behandeld. Maar keert daarna snel terug.

29e: De 2-0 hangt in de lucht, Koselev grabbelt bij een venijnig schot van Linssen.

27e: Max Clark vult de positie van Alexander Büttner hetzelfde in. Als linksback gaat hij vaak mee naar voren.

24e: Vandaag overigens maar drie Nederlanders in de basis bij Vitesse. Acht buitenlanders dus, van wie Darfalou in handen van Koselev kopt.

22e: Ødegaard gaat na een mooie balaanname iets te makkelijk naar de grond en krijgt dus geen strafschop.

20e: Leonid Slutskiy is weer nerveus aan het ijsberen.

18e: Fortuna komt er nu wel wat meer uit. Een poging van Dammers gaat over.

12e: Het is de logica zelve dat Vitesse op 1-0 komt. Aanvoerder Maikel van der Werff kopt een voorzet van Navarone Foor in. foto: Wil Kuijpers

11e: De Zuid-Afrikaan keert terug in het veld na een korte behandeling.

10e: Het gaat niet goed met Blondie. Serero heeft pijn.

6e: Tot dusverre louter eenrichtingsverkeer.

2e minuut: Vitesse opent sterk met direct een grote kans voor Matus Bero, die over schiet.

12.15 De lunchwedstrijd is begonnen.

12.09 De fans hebben er wel zin in. foto: Wil Kuijpers

12.04 Spanning bij trainer Leonid Slutskiy. Een zege is erg welkom. foto: Wil Kuijpers

12.02 De spelers gaan nog even naar binnen.

12.00 Vitesse won thuis tot nu toe twee keer, maar dan wel met ruime cijfers: FC Groningen (5-1) en Heracles (1-1).

11.58 Martin Ødegaard heeft tot dusverre nog niet echt zijn talent getoond bij Vitesse.

11.55 De nieuwe look van Thulani Serero heeft Vitesse nog geen punten opgeleverd. Misschien vanmiddag dan.

11.51 Een zonnebril is geen overbodige luxe op de tribune.

11.49 Vitesse volop bezig met de warming up.

11.46 Bryan Linssen heeft een verleden bij Fortuna. Maar dat telt nu even niet, hij wil vooral een einde maken aan zijn doelpuntendroogte.

11.42 Mascotte Vito heeft er ook weer zin in.

11.36 De ervaren doelman Eduardo is al vroeg begonnen met de warming up.

11.34 De stand in de eredivisie is heel apart. Tussen de nummer zes en nummer vijftien zit maar twee punten verschil. Vitesse staat als zevende maar drie punten boven de degradatiezone.

11.28 Ruim 21 jaar geleden won Vitesse uit tegen Fortuna met 7-1. Nikos Machlas maakte er toen drie. Een dieptepunt was in 2001, toen Vitesse met Ronald Koeman als trainer voor de beker werd uitgeschakeld door Fortuna. En de laatste confrontatie in GelreDome was in 2002, toen werd het 1-1.

11.25 De zon kan een factor worden vanmiddag. Dat is te zien aan de Theo Bos-tribune met tegenlicht.

11.20 Fortuna zit in een Gelderse periode. Vorige week werd met 3-1 gewonnen van De Graafschap. Nu dus Vitesse en komende donderdag tegen NEC voor de beker.

11.14 René Eijer is als trainer van Fortuna terug in GelreDome. Hij maakte als linkermiddenvelder deel uit van de succesvolle ploeg van Vitesse begin jaren 90. foto: Wil Kuijpers

11.10 Dit zijn de elf die het moeten gaan doen namens Vitesse vanmiddag. Dezelfde basis als vorige week bij de 2-0 nederlaag tegen Excelsior.

Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Darfalou, Linssen.

11.08 Alexander Büttner is er vanwege een liesblessure nog niet bij.

11.07 En nu is het dak nog steeds open bij zes graden en een volle zon.

11.05 Vanochtend vroeg was het dak van GelreDome nog open bij een temperatuur net boven het vriespunt.

11.03 De Nigeriaanse vleugelspits Hilary Gong zit voor het eerst sinds begin dit seizoen weer bij de wedstrijdselectie.