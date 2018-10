Deel dit artikel:













Liveblog: Vitesse zoekt eerherstel thuis tegen Fortuna

ARNHEM - Vitesse zoekt na de smadelijke nederlaag van vorige week tegen Excelsior eerherstel in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Alles over dit duel in dit liveblog.

11.20 Fortuna zit in een Gelderse periode. Vorige week werd met 3-1 gewonnen van De Graafschap. Nu dus Vitesse en komende donderdag tegen NEC voor de beker. 11.14 René Eijer is als trainer van Fortuna terug in GelreDome. Hij maakte als linkermiddenvelder deel uit van de succesvolle ploeg van Vitesse begin jaren 90. foto: Wil Kuijpers 11.10 Dit zijn de elf die het moeten gaan doen namens Vitesse vanmiddag. Dezelfde basis als vorige week bij de 2-0 nederlaag tegen Excelsior. Eduardo, Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Clark; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Darfalou, Linssen. 11.08 Alexander Büttner is er vanwege een liesblessure nog niet bij. 11.07 En nu is het dak nog steeds open bij zes graden en een volle zon. 11.05 Vanochtend vroeg was het dak van GelreDome nog open bij een temperatuur net boven het vriespunt. 11.03 De Nigeriaanse vleugelspits Hilary Gong zit voor het eerst sinds begin dit seizoen weer bij de wedstrijdselectie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52