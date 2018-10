Al jaren discussie over snelheid op Nijmeegse stadsbrug: 'Dit is de zoveelste keer'

'Een betere doorstroming op stadswegen door groene golven en variabele snelheid tot 70 kilometer per uur', aldus D66 in haar laatste verkiezingsprogramma. De lokale VVD was het daarmee eens: 'Op vierbaans uitvalswegen met gescheiden fietspaden kan de maximale snelheid worden verhoogd naar 70 kilometer per uur.' Ruim acht maanden na de verkiezingen wordt er nog steeds 50 gereden op de brug.

De Nijmeegse coalitie bestaat uit GroenLinks, SP en D66. Bij die partijen is enkel D66 te porren voor een snelheidsverhoging. GroenLinks ziet een verhoging absoluut niet zitten. 'Lopen en fietsen moet aantrekkelijker en comfortabeler zijn dan autorijden in de stad', is de opvatting bij die partij. Met meer uitstoot, geluidsoverlast en een beperkte snelheidswinst van 45 seconden, zouden we ons gaspedaal gewoon wat minder hard in moeten trappen.

Nieuwbouw rond de brug

'Dit is de zoveelste keer dat de discussie oplaait', reageert mobiliteit-wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). Ze refereert aan de nieuw te bouwen huizen in Nijmegen-Noord. Die huizen liggen precies rond de brug. Wat haar betreft wordt er na de bouw van die huizen veel strakker gehandhaafd op de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

Alleen in de nieuwe wijken Hof van Holland, Koudenhoek, Dijkzone en Woenderskamp in Noord worden de komende jaren al zo'n 3500 woningen gebouwd. Die nieuwe bewoners moet je niet willen opzadelen met een hogere snelheid op de brug, redeneert de wethouder.

Paul Eigenhuijsen, de voorman van VoorNijmegen.NU, probeert het nog maar eens. Er komt een motie aan voor de komende raadsvergadering om de snelheid alsnog te verhogen. 'De realiteit is dat hier 70 kilometer per uur wordt gereden. Het is gewoon gevaarlijk om 50 kilometer per uur te rijden', vertelt hij al rijdend over de brug. 'Ik word nu aan alle kanten ingehaald. Kijk, zelfs een vrachtwagen. Die rijdt echt geen 50.'

'Meerderheid was voor'

Begin november praat de Nijmeegse gemeenteraad wederom over de kwestie. Of de verhoging er nu dan echt aankomt, lijkt onduidelijk. 'Een meerderheid was tijdens de verkiezingen voor', besluit Eigenhuijsen hoopvol.