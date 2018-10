Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man bewusteloos bij woningbrand Foto: Persbureau Heitink

OOIJ - Bij een woningbrand aan de Beatrixstraat in Ooij is een man bewusteloos aangetroffen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig hij er aan toe is.

Rond 1.00 uur werd brand ontdekt in het huis. Een buurman gooide een ruit in aan de achterkant van het huis en ontdekte dat er brand was bij het gasfornuis. Hij wist de brand te blussen. Toen de brandweer arriveerde was de brand al uit. Man bewusteloos De brandweer vond wel een man, de bewoner van het huis, bewusteloos boven op bed. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij was toen al wel aanspreekbaar. Het is niet bekend hoe het nu met hem is. Aanvankelijk werd gedacht dat er zich nog twee mensen in het huis bevonden, maar dat bleek niet het geval. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52