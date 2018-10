Brand verwoest auto en busje in Culemborg

CULEMBORG - In Culemborg zijn in de nacht van zaterdag op zondag een auto en een busje uitgebrand. Dat gebeurde bij afzonderlijke branden.

Eerst verwoestte brand rond 1.00 uur aan het Pater Wolffpad een personenauto. De wagen stond aan de straatkant onder een boom geparkeerd. De politie onderzoekt zondag de oorzaak van de brand.

In de vroege zondagochtend ging tegen 5.00 uur een Ford Transit in vlammen op. Dat gebeurde aan de Mariahof. Ook hier is de oorzaak nog niet bekend.

Autobranden teisteren Culemborg

Deze maand waren er al diverse autobranden in Culemborg. Donderdag vloog in de wijk Hoge Prijs een auto in brand, in de nacht van vrijdag op zaterdag was het raak aan de Bosuilweg. Een week eerder brandden in de wijk Parijsch-Zuid drie wagens uit en liep er eentje veel schade op. Die wijken liggen zuidelijker dan de Westelijke Buitenwijken, waar de brand van vrijdagnacht was.

Sinds 2015 zijn in Culemborg meer dan 70 auto's in vlammen opgegaan. Een gouden tip van 20.000 euro in januari leidde tot niets.

