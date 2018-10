20.000 kippen omgekomen bij brand in Barneveld

BARNEVELD - In een kippenschuur in Barneveld heeft zondagochtend vroeg een grote brand gewoed. Er zijn zo'n 20.000 kippen bij de brand omgekomen.

Het gebeurde in een pand aan de Scherpenzeelseweg. De brand werd al snel opgeschaald naar 'zeer groot'. Rond 8.00 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was. De brandweer was vervolgens nog drie uur bezig met nablussen.

Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

(tekst gaat door onder de foto)

Tweede stal stond leeg

Naast de schuur die afbrandde, stond een tweede stal. Die stond leeg en heeft geen schade opgelopen. Komende donderdag zouden daar nieuwe kippen in komen.

De eigenaar is nog te emotioneel om te reageren. Zijn vrouw vertelt aan Omroep Gelderland dat zij niet bij de stallen wonen. Ze kregen vannacht alarm dat er brand was. Toen ze bij de stal aankwamen, was het al te laat.