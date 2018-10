Deel dit artikel:













'Puttenaar verdronken in Israël' De Andreaskerk in Putten. Foto: Tim van Donkersgoed/Persbureau Heitink

PUTTEN - Een inwoner van Putten is zaterdag verdronken tijdens een studiereis in Israël. Dat melden bronnen rond de Andreaskerk in Putten. Een gezelschap van de Andreaskerk is momenteel op studiereis in Israël.

Vermoedelijk kwam de Puttenaar tijdens het zwemmen in zee in de problemen door de stroming. Details over de identiteit van de overleden Puttenaar zijn nog niet bekend. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken was zaterdagavond nog niet op de hoogte van een sterfgeval in Israël. Wel zegt een medewerker dat het ministerie klaar staat om bijstand te verlenen. Er viel ook een gewonde bij de zwemactie. Die persoon ligt in het ziekenhuis. Het zou gaan om de dominee van de Andreaskerk Na de dienst op zondag besteedt de kerk aandacht aan het overlijden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52