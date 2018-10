Henk de Jong kreeg kippenvel van actie supporters

DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong genoot van zijn ploeg, maar nog meer van de supporters die met een prachtige sfeeractie kwamen, voorafgaand aan de wedstrijd met Excelsior (4-1 winst).

'Het is echt een hele mooie avond voor ons. Vooral met het jubileum van de supportersgroep Brigata Tifosi. Dat is echt speciaal. Van die sfeeractie kreeg ik echt kippenvel, ik vroeg me echt af wat ik hier allemaal mee mag maken.'

Maar de sfeeractie zorgde er niet voor dat De Graafschap begon met goed voetbal. Excelsior was de baas op de Vijverberg in de eerste helft. 'Maar gelukkig konden we in de rust wat omzetten en hebben we alles kunnen omdraaien en voor elke supporter nog kunnen winnen. Dat hadden we ook wel nodig na de nederlaag tegen SC Heerenveen van drie weken geleden.'

En daarnaast zijn de punten erg belangrijk nu, aangezien De Graafschap nu boven de degradatiestreep staat. 'We moeten dit blijven volhouden, want dan doen we een heel eind mee voor de rechtstreekse handhaving en dat zou lekker zijn.'