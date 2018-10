Schietpartij: al eerder problemen rond Nijmeegs appartement

In de omgeving van appartementencomplex De Spieghelhof in Nijmegen werd vrijdagmiddag een schot gelost tijdens een ruzie in de relationele sfeer. Er vielen geen gewonden. De politie deed een inval in een appartement maar kon geen dader aanhouden. Ook een zoekactie met en helikopter bleef zonder resultaat.

Buurbewoners reageerden zaterdag geschrokken. Er was volgens hen eerder sprake van problemen bij het appartement. Zo werd er al eens met een mes gedreigd.