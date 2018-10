Brigata Tifosi viert jubileum met sfeeractie bij De Graafschap

DOETINCHEM - Met een spectaculaire actie heeft de Brigata Tifosi het vijftienjarig jubileum gevierd voor de wedstrijd van hun club De Graafschap tegen Excelsior.

De tribunes werden volledig afgedekt met foto's uit de laatste vijftien jaar, waaronder een juichende Bryan Smeets tegen Ajax, diverse promotiefeesten, maar ook een treurende Rogier Meijer bij de degradatie in 2012. Daarna werd het buiten het stadion ook flink wat vuurwerk afgestoken.

De Brigata Tifosi werd in 2003 opgericht en zorgt altijd voor sfeeracties rond wedstrijden. Zo waren zij verantwoordelijk voor The Joker bij de wedstrijden in de play-offs eind vorig seizoen en ludieke acties ten opzichte van Vitesse, zoals het roze verven van het uitvak en het bezorgen van zout bij GelreDome na een 2-0 zege daar.