Inwoners van Noordeinde willen eigen haven

NOORDEINDE - Inwoners van het 200 inwoners tellende Noordeinde aan het Drontemeer willen graag een eigen haven voor hun bootjes. Die kunnen zij nu nergens fatsoenlijk aanleggen.

De twintig bootjes moeten hun eigen haventje krijgen, zegt de werkgroep Haven Noordeinde. Daar is dan ook wel een vaargeul voor nodig, omdat het waterpeil vooral in de zomer aan de lage kant is.

Noordeinde, gelegen in het meest noordelijke puntje van Gelderland, heeft volgens de werkgroep altijd een hechte band gehad met het water. De haven en vaargeul kosten de gemeente Oldebroek naar schatting 300.000 euro.