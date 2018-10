Deel dit artikel:













Liveblog: Excelsior komt weer langszij bij De Graafschap

DOETINCHEM - Het is een belangrijke voetbalavond voor De Graafschap vanavond. De Superboeren moeten weer eens punten gaan pakken, helemaal na de 3-1 nederlaag tegen directe concurrent Fortuna Sittard vorige week. De tegenstander is Excelsior uit Rotterdam, een ploeg die goed presteert. Volg alle ontwikkelingen rond dit duel in het onderstaande liveblog.

TUSSENSTAND DE GRAAFSCHAP - EXCELSIOR: 1-1 45': Rust. 43': Even wat druk van de thuisploeg voor de goal van Excelsior. Maar de 2-1 vliegt er niet in. 38': GOAL! Excelsior komt weer langszij. Elias Mar Omarsson wurmt zich langs de verdedigers van De Graafschap en schuift de bal langs Jurjus. 36': Fortes probeert het met een afstandsschot, maar Jurjus kan het schot keren. 33': Myenty Abena heeft het lastig vandaag met Edwards. 25': GOAL! Uit het niets komt De Graafschap op voorsprong. Owusu stuurt Olijve weg, die blijkbaar geen buitenspel staat. De middenvelder ziet Van Mieghem voor de goal staan, de aanvaller schiet overtuigend raak. 24': Nu mag Edwards een voorzet van Bruins binnen lopen, maar de Engelsman is ongelukkig en schiet naast. 23': Daar had Excelsior op voorsprong moeten komen. Edwards mocht alleen door op Jurjus en besloot de bal af te leggen. Dat was de verkeerde keuze, zo kon Abena opruimen. 20': El Jebli is nog weinig aan de bal geweest in de eerste twintig minuten. 15': Olijve met de eerste kans voor De Graafschap, maar het schot van de middenvelder gaat net naast. 11': De Graafschap lijkt iets beter in de wedstrijd te komen. 7': Edwards ontsnapt aan Abena, maar het schot van de Engelsman gaat net voorlangs. 3': De Graafschap ontsnapt meteen. Ryan Koolwijk schiet een vrije trap op de lat. 1': We zijn begonnen. 19.45 uur: De grensrechter wil het doel controleren, maar dat gaat even niet... 19.45 uur: Ook de spelers op het veld genieten zichtbaar van de sfeeractie. 19.40 uur: De supportersgroep Brigata Tifosi viert vanavond haar 15-jarig bestaan. Dat doen ze echt met werkelijk een prachtige sfeeractie, mooie spandoeken en vuurwerk.



19.33 uur: El Jebli daarentegen maakte een geweldige goal tegen Fortuna Sittard. Foto: Wil Kuijpers 19.30 uur: Fabian Serrarens miste vorige week een enorme kans, kan hij vandaag eindelijk het netje weer eens vinden? Foto: Wil Kuijpers 19.25 uur: Henk de Jong heeft wat moeite met de tijd de laatste dagen, hij zet zijn horloge nu alvast op wintertijd. 19.20 uur: Hidde Jurjus was vorige week de schlemiel bij De Graafschap toen hij op een cruciaal moment een blunder beging. Vandaag hoopt hij de '0' eens te houden. 19.15 uur: Volgens mij kan er niemand meer bij... 19.10 uur: De supporters zijn nu nog vrolijk. Hoe zal dat na 90 minuten het geval zijn? Foto: Wil Kuijpers 19.00 uur: Trainer Henk de Jong oogt relaxt, zo'n 45 minuten voor de aftrap. Foto: Wil Kuijpers 18.55 uur: Excelsior won nog nooit op De Vijverberg. Wel maakte de ploeg vorige week indruk door met 2-0 van Vitesse te winnen. 18.50 uur: Trainer Henk de Jong begint in ieder geval op de bank, hij was gister te laat op de training. Hij gebruikte een steenmarter als excuus. Zie ook: Steenmarter hindert Graafschap-trainer De Jong 18.45 uur: De Graafschap speelt in ieder geval met dezelfde elf namen als vorige week. Ondanks de nederlaag speelden de Doetinchemmers daar een goede pot voetbal. Opstelling: Jurjus; Owusu, Abena, Nieuwpoort, Straalman, Tutuarima; Olijve, El Jebli, Klaasen; Van Mieghem, Serrarens. 18.40 uur: De avond valt al over De Vijverberg. In dit stadion werd dit seizoen al gewonnen van Feyenoord (2-0) en Willem II (2-1). Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52