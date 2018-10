Weerstand van Wehl heeft groot effect op bewoners Domus

WEHL - De tegenstand in Wehl tegen de Domusopvang van het Leger des Heils heeft grote effecten op het gedrag van de bewoners van de Domus. Dat zegt Wendy de Ruiter, medewerker in de Domus: 'Juist die reacties versterken het gedrag van de bewoners extra en dat maakt het nog moeilijker'.

'De meeste bewoners hebben te maken met afwijzing in hun leven en de plek waar ze zich veilig moeten voelen, hun eigen woning, daar voelt met zich niet veilig meer', zegt De Ruiter. 'Ik heb ook echt verandering gezien afgelopen zomer. Bewoners voelen zich niet meer veilig op straat.

'Mensen in Wehl moeten ook in de spiegel kijken'

De Ruiter erkent dat er incidenten zijn geweest. 'Ik wil dat ook helemaal niet bagatelliseren. Ik snap dat het inwoners raakt, maar we moeten daar juist over praten'. Volgens De Ruiter ligt de oorzaak van onveiligheid die het dorp ervaart ook aan de inwoners van Wehl. 'Dat is door hier ongevraagd voor de deur te staan, foto's te maken, mensen achter na te zitten, met reacties komen als 'we komen verhaal halen'. Dat is niet zoals we met elkaar om moeten gaan'.

Kom op de koffie

'Onbekend maakt onbemind. Ik zou het het dorp zo gunnen om ook met deze groep mensen om te kunnen gaan en dat kan alleen maar door in gesprek met elkaar te gaan. Ook wij moeten daar ons steentje aan bijdragen'. Volgens De Ruiter moet Wehl beseffen dat de bewoners van de Domus ook gewoon mensen zijn die horen in de samenleving. 'De mensen hebben allemaal een bagage en er zitten ook mensen die een goed lopend bedrijf gehad hebben, maar waarbij het toch misging. Het kan ieders vader of moeder zijn die hier zit'.

Extra raadsvergadering

Afgelopen zomer ontstond er veel onrust in het dorp nadat burgemeester Boumans in moest grijpen omdat een bewoner van de Domus met een mes op straat zou hebben gestaan. De bewoner is verwijderd uit het huis en het Leger des Heils moest maatregelen treffen. Inwoners van Wehl zeggen dat ze veel overlast ervaren en voelen zich niet meer veilig. Komende dinsdag is er een extra raadsvergadering in het gemeentehuis van Doetinchem.

