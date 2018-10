Gedeputeerde: 'Ik kon overtredingen nog niet melden'

ARNHEM - Gedeputeerde Conny Bieze kon nieuwe overtredingen van afvalverwerker Vink in Barneveld in september niet melden. De juridische onderbouwing ontbrak toen nog, aldus Bieze.

De gedeputeerde ligt onder vuur omdat er opnieuw sprake was van overtredingen bij Vink, een bedrijf dat al eerder een tik op de vingers kreeg wegens de illegale opslag van kunstgrasmatten. Het bedrijf moet die grasmatten recyclen, maar in werkelijkheid lijkt dat niet of nauwelijks te gebeuren. De matten stapelen zich steeds hoger op.

Illegaal bezig

De provincie debatteerde in september over Vink, dat een gedoogbeschikking kreeg. Vrijdag werd duidelijk dat een nieuwe controle nieuwe overtredingen aan het licht had gebracht. Bieze informeerde Provinciale Staten daar niet over. Door de nieuwe overtredingen vervalt de gedoogsituatie en is Vink illegaal bezig.

Bieze meldt zaterdag via een woordvoerder dat ze tijdens het debat heeft gezegd dat er een extra inspectie was geweest. Er was echter nog geen juridische onderbouwing van de overtredingen die toen zijn geconstateerd. Daarom Bieze er naar eigen zeggen toen nog niets over melden.

Statenleden zijn boos dat zij niets hoorden over de overtredingen. Woensdag komt de kwestie opnieuw aan de orde in Provinciale Staten.

