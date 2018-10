Bizar: vermiste hond zwerft honderden kilometers door de Achterhoek

ZELHEM - Een vermiste hond blijkt drie weken lang de hele Achterhoek te hebben doorkruist. Het dier moet honderden kilometers hebben afgelegd. Veel mensen in de Achterhoek leefden al die tijd mee en keken uit naar de vermiste hond. Vrijdag is Micka gevonden. 'Zelfs mensen die Micka niet kennen, zitten thuis te janken', vertelt een van de vrijwilligers die de afgelopen week intensief zochten naar het dier.

Al snel na de vermissing op 6 oktober is Facebook ingezet en is er geflyerd in de omgeving. Achterhoekers keken massaal uit naar Micka. Het dier werd in de volgende plaatsen gezien (de volgorde is willekeurig):

Zelhem

Hengelo Gelderland

Ruurlo

Barchem

Lochem

Neede

Borculo

Hengevelde

Neede

Rietmolen

Haaksbergen

Groenlo

Eibergen

Silvolde

Ulft

Lengel

's-Heerenberg

Kilder

Etten

Azewijn

Zeddam

Halle

Heelweg

Een dag na de vermissing van Micka werd al een speurhond ingezet. Er werden voerplekken gemaakt om de hond te lokken, maar dat leverde niks op.

Drone ingezet voor vermiste hond

Ook Waar Is Onze Angel, een organisatie voor vermiste honden en katten, kwam in actie. Veel vrijwilligers hielpen met zoeken. Drie dagen na de vermissing, meldt iemand dat Micka mogelijk was gezien in Neede, 28 kilometer verderop. In de dagen daarna werd Micka op meerdere plekken in de Achterhoek gezien. Er is zelfs een drone ingezet om naar de hond uit te kijken.

'Een hond die zoveel kilometers loopt, dat is bizar'

Volgens Brigitte van der Meer, lid van WIOA, is het ongebruikelijk dat een hond zoveel kilometers aflegt. 'Meestal blijft een hond een dag of drie wel plakken op een plek. En meestal is dat in een kring van 5 kilometer of nog minder. Micka had Neede als plakplek, met uitstapjes naar Lochem, Groenlo, Haaksbergen, dat is bizar.'

Volgens de Facebookpagina Micka Vermist is het dier omgeschakeld in de overlevingsmodus. Dat gebeurt als een hond vermist raakt, bang wordt en probeert te overleven. Het instinct voert dan de boventoon en het dier is voortdurend op de vlucht. Benaderen van een hond is dan lastig.

'Janken, omdat Micka terecht is'

Een medewerker van het waterschap trof Micka aan in een kuil aan de rand van een veld in Aalten. Daar is het dier door het eigen baasje gelokt met voer. 'Ruim 25 minuten had Micka nodig om de laatste meters naar haar baasje te maken.'

Nu Micka met haar baasjes is verenigd is de blijdschap groot. 'Zoveel mensen die de afgelopen weken hebben meegeleefd. We krijgen berichten van mensen die de hele hond niet kennen, maar thuis hebben zitten janken toen ze hoorden dat Micka terecht was', vertelt Brigitte. De baasjes van Micka zijn iedereen die heeft mee helpen zoeken, zeer dankbaar, vertelt Brigitte.

Het dier, dat twee weken voor de vermissing vanuit Spanje naar Nederland was gehaald, is inmiddels voorzien van een band met een GPS-zender.