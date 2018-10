Halloween laat Gelderland griezelen

ARNHEM - Officieel is Halloween pas op woensdag 31 oktober, maar in Gelderland worden dit weekend al de meeste mensen de stuipen op het lijf gejaagd. En dat betekent: het ene na het andere angstaanjagende moment.

Wie dacht dat Halloween alleen een Amerikaans feest is heeft het goed mis, want ook in Gelderland vieren we het griezelfeest tegenwoordig volop.

Halloween op de fiets in Eerbeek

(tekst gaat door onder de foto)

Zo stappen bijna 3500 mensen op de fiets voor de Halloween Ride in Eerbeek. In het donker gaan zij op de fiets langs verschillende Halloween-locaties.

Horrorhuis in Tiel

In Tiel is het grootste horrorhuis van Overbetuwe, met 15 enge kamers en 44 figuranten die de bezoekers laten griezelen. Op het terrein bij voetbalclub TEC is een enorme tent met een oppervlak van 680 vierkante meter neergezet.

Griezel Express stopt bij spookstation

De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij heeft vanavond de Griezel Express. Met het invallen van de schemer komen duistere figuren tot leven. Zij zorgen voor een bloedstollende reis. Station Loenen wordt omgetoverd tot spookstation.

Halloween in Gelderland

Omroep Gelderland maakte een interactieve-kaart van verschillende Halloween-evenement in Gelderland. Klik op de kaart hieronder en stippel jouw Halloween-route uit!

