Kunstexpo biedt laatste kijkje in omstreden slachterij Hilckmann

Iedereen kan dit weekend de expositie bekijken die de Nijmeegse kunstenares Marlieke Overmeer inrichtte in de leegstaande slachterij. Tientallen mensen deden dat zaterdagochtend al. Onder de bezoekers zijn tientallen oud-werknemers die voor een laatste keer hun slachterij en oud collega's wilden zien.

Failliet na subsidie

Velen werkten er tientallen jaren, maar daaraan kwam een einde toen de slachterij in 2016 ineens failliet ging. Even daarvoor had de gemeente Nijmegen nog 21 miljoen euro overgemaakt omdat het bedrijf wilde verhuizen naar Brabant. Met het geld kon de werkgelegenheid voor de 200 werknemers behouden blijven. Maar het liep anders: de slachterij incasseerde de som geld en ging daarna direct failliet. De gemeente voert tot nu toe nog steeds rechtszaken om het geld terug te krijgen.

Rechtszaken gewonnen

Dat nou juist de wethouder de expositie in het voormalige slachthuis moest openen, maakt de meeste werknemers niet uit. 'Hij doet ook gewoon zijn werk', klinkt het. De wethouder zelf wijst erop dat de gemeente tot nu toe alle rechtszaken tegen de slachterij won, dat het pand nog dit jaar tegen de vlakte gaat en dat er daarna woningen worden gebouwd. 'In het gemeentehuis denk ik aan de rechtszaken; hier denk ik nu aan de opening van de tentoonstelling', liet de wethouder weten.

Die tentoonstelling 'Still is Koe' van Marlieke Overmeer is ook zondag nog geopend in de voormalige slachterij aan de Havenweg.