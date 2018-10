Molen De Kroon in Arnhem feestelijk heropend

ARNHEM - De heropening van molen De Kroon in de Arnhemse wijk Klarendal wordt zaterdag feestelijk gevierd. De molen is volledig verbouwd en staat na lange tijd niet meer in de steigers. En dat is dus reden voor een feestje.

De Kroon of De Klarendalse Molen is een ronde stenen stellingmolen in de Arnhemse wijk Klarendal. De korenmolen werd in 1849 gebouwd aan de Amsterdamseweg en kreeg in eerste instantie 'De Hoop' als naam. In 1870 werd de molen verplaatst naar de huidige locatie aan de Klarendalseweg.

Tijdens de verbouwing is onder meer de winkelruimte aangepakt. Ook de inventaris van de winkel is vernieuwd. Verder is in de molen een permanente tentoonstelling te zien over de geschiedenis en techniek van De Kroon.

Molen de Kroon is en blijft een opleidingsmolen waar vrijwillige molenaars het vak kunnen leren.