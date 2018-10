Zwaargewonde bij werkzaamheden op dak in Nijkerkerveen

NIJKERKERVEEN - Bij werkzaamheden op een dak van een schuur in Nijkerkerveen is zaterdagmorgen iemand zwaargewond geraakt.

Het ongeluk vond plaats aan de Vrouwenweg. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumaheli, rukten uit.

Het slachtoffer is naar het UMC in Utrecht gebracht. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.