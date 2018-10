Drukte bij Horror McDrive overvalt medewerkers en politie

De Halloween-actie trok zo veel mensen aan dat meerdere wegen rondom het restaurant vol stonden. Rijkswaterstaat plaatste in de avond matrixborden langs de weg waarop werd gewaarschuwd dat McDonald's niet meer te bereiken was. De politie weerde iedereen die met de auto kwam, maar liet mensen die te voet waren nog wel toe.

De parkeerplaatsen aan de voorkant van het McDonald's-filiaal werden door de politie afgesloten. Via de achterkant konden bezoekers nog wel het restaurant betreden. 'Als ze daar de auto parkeren is het geen probleem, daar is geen doorgaande weg', zegt Peter van Baarwijk van de politie in Doetinchem.

(de tekst loopt door onder de audio)

'Veiligheid boven alles'

Mandy van Uum van het McDonald's-filiaal in Doetinchem zegt dat er wel werd gehoopt dat het druk zou worden, 'maar dat het zó uit de hand zou lopen was echt niet gepland. Veiligheid staat boven alles, dus als de politie zegt: "we stoppen", dan stoppen we er gewoon mee. Dat is makkelijk.'

De Horror McDrive begon om 21.30 uur, maar om 21.00 uur stonden de kruispunten al vol en stonden bezoekers op de parkeerplaatsen te wachten tot de actie zou beginnen.

Uiteindelijk liep de drukte zo uit de hand dat het evenement werd afgeblazen. 'Heel jammer, ik wilde echt dat iedereen had gezien wat wij hadden neergezet. Want het was mooi, het was gaaf', aldus Van Uum.

