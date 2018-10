Dolfinarium is 'best trots': voor het eerst in jaren winst

HARDERWIJK - Voor het eerst in jaren boekt het Dolfinarium in Harderwijk weer winst. Dat bevestigt general manager Alex Tiebot na berichtgeving van de website Looopings.

'We zijn best trots dat we na enkele mindere jaren toch weer winst boeken', zegt Tiebot. Sinds de overname door het Spaanse Aspro Parks in 2015 leed het Dolfinarium steeds verlies.

Afgelopen jaar belandde het Dolfinarium 2,1 miljoen in de min, bleek eerder deze maand. De schade bleef beperkt dankzij een bijdrage van 2,5 miljoen euro van Aspro Parks. Ook de jaren ervoor waren er miljoenenverliezen.

Nieuw waterpark en reorganisatie

Het dolfinarium - dat dit weekeinde nog open is - had dit jaar geluk met het mooie weer, zegt Tiebot. Ook trok het meer bezoekers dankzij een nieuw waterpark. 'En we zijn al een paar jaar aan het reorganiseren, zodat we de kosten onder controle kunnen houden.'

Tiebot is ervan overtuigd dat het Dolfinarium deze lijn kan vasthouden. Hij heeft dan ook grote plannen. 'Er komt een nieuwe voorstelling met dolfijnen, voor het eerst in vijf jaar. Ook willen we in 2019 het waterpark gaan uitbreiden.'

