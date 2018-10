Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Twee ongelukken vlak na elkaar in Hengelo; één zwaargewonde Foto: Roland Heitink

HENGELO - Op de Vordenseweg in Hengelo (Gld) zijn zaterdagochtend vlak na elkaar twee ongelukken gebeurd. Eén automobilist is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 7.30 uur botsten twee auto's op elkaar. Dat gebeurde vermoedelijk doordat de ene auto de andere wilde inhalen toen deze linksaf wilde slaan. De auto die wilde inhalen, belandde tegen een boom. De bestuurder kwam bekneld te zitten. De hulpdiensten waren bijna een uur bezig om hem te bevrijden, waarna hij met een helikopter naar het ziekenhuis is gebracht. Zo'n tien minuten later kwamen ter hoogte van dat ongeluk nog eens twee auto's met elkaar in botsing. Daarbij raakte niemand gewond. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52