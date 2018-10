Opnieuw auto in brand in Culemborg

CULEMBORG - In Culemborg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw een auto vlam gevat.

Een Fiat op een parkeerplaats aan de Bosuilweg liep schade op bij de wielkast linksachter. De politie heeft een lint gespannen. Zaterdag overdag vindt er sporenonderzoek plaats.

Diverse branden, ruim 70 sinds 2015

Deze maand waren er al diverse autobranden in Culemborg. Donderdag vloog in de wijk Hoge Prijs een auto in brand, een week eerder brandden in de wijk Parijsch-Zuid drie wagens uit en liep er eentje veel schade op. Die wijken liggen zuidelijker dan de Westelijke Buitenwijken, waar de brand van vrijdagnacht was.

Sinds 2015 zijn in Culemborg meer dan 70 auto's in vlammen opgegaan. Een gouden tip van 20.000 euro in januari leidde tot niets.

Zie ook: