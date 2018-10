Jack de Gier: pijnlijkste nederlaag als trainer

NIJMEGEN - Voor trainer Jack de Gier kwam de 5-1 nederlaag thuis tegen TOP Oss totaal onverwacht.

"Ja, dit was de pijnlijkste nederlaag die ik als trainer heb gehad. Vorige week hebben we tegen Telstar een prima prestatie neergezet en daar wilden we op voortborduren. Dat was vandaag niet terug te zien. Tot de 0-1 hadden we misschien meer de bal. Maar dan balverlies voorin en de omschakeling is 0-1. Daarna kom je nog twee keer goed weg bij omschakelmomenten. In de rust wilde ik iets creëren door twee wissels te plaatsen, maar dan geven we na rust twee doelpunten weg. En dan komt je ploeg mentaal ook in de problemen en weet je dat de wedstrijd nog heel lang duurt."

"Dit heeft mij verbaasd en ik moet dit echt terugkijken. We hebben nog geprobeerd met drie man achterin te spelen. Dan neem je het risico dat de score nog groter zou worden met tegendoelpunten. Dat moet dan maar. Er zat echt niet meer in. Dat is heel pijnlijk. Het is nu even op. Ik ben zeker kapot van deze nederlaag, dit snijdt bij mij ook door merg en been. Maar het heeft geen zin om nu voor de camera helemaal los te gaan."