Vrouw raakt ernstig gewond na aanrijding op zebrapad Foto: Persbureau Heitink

DOESBURG - Een vrouw in Doesburg is vrijdagavond ernstig gewond geraakt nadat zij werd aangereden op een zebrapad. Ze wilde rond 19.50 uur via het zebrapad de weg oversteken, maar werd daarbij geschept door een automobilist.

De politie rukte uit, evenals een ambulance en een traumahelikopter. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.