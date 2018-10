Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie grijpt in na verkeerschaos rond Horror McDrive in Doetinchem Foto: Google Maps

DOETINCHEM - De politie in Doetinchem heeft vrijdagavond ingegrepen bij de Horror McDrive van de McDonald's vestiging aan de Ettenseweg. De toeloop was dusdanig groot dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Ook liep het verkeer in de buurt compleet vast door de actie.

De Horror McDrive werd georganiseerd in het kader van Halloween. De actie was van tevoren aangekondigd en via Facebook hadden honderden mensen al aangegeven een kijkje te zullen nemen. Op het terrein van de McDonald's vestiging lopen veel geschminkte mensen rond Teveel bezoekers De actie ging min of meer ten onder aan zijn eigen succes. Op de N317 richting Gaanderen, Terborg en Ulft liep het verkeer vast, evenals op de weg vanuit Doetinchem-Centrum richting de vestiging van McDonald's. Ook op de A18 ondervond het verkeer grote hinder van de massa auto's die richting de Horror McDrive reed. De politie zette de afslag naar de McDrive af, om de verkeerschaos te beperken (tekst gaat verder onder de video): Rijkswaterstaat plaatste in de avond matrixborden langs de weg waarop ze waarschuwden dat McDonald's niet meer te bereiken was. De politie weert iedereen die met de auto komt, maar laat mensen die te voet zijn nog wel toe. Klachten Op de Facebook-pagina van McDonald's in Doetinchem beklagen veel mensen zich. Zij geven aan dat ze een lange rit maakten om de Horror McDrive te bezoeken, maar weggestuurd werden door de politie. Foto: Omroep Gelderland Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52